3000 aarhusianske kolonihaver åbner før tid grundet corona

Efter borgerhenvendelser åbner Aarhus Kommune for indflytning i kolonihaver to uger tidligere end normalt.

Aarhusianske kolonihaveejere kan rykke tidligere ud i det grønne end ellers.

Det er coronakrisen, der har fået kommunen til at give grønt lys for indflytning i cirka 3000 kolonihaver knap to uger før normalt.

- Vi har fået flere henvendelser fra borgere med ønsket om at åbne for kolonihaverne, så de kan komme ud af deres lejligheder, hvor de er lidt mere indespærret.

- Idéen og tanken om at få borgerne ud i den friske luft er god, så det har vi sagt ja til, siger rådmand Bünyamin Simsek (V), Aarhus Kommune.

Normalt er der først åbent for indflytning i kolonihaverne 29. marts, men grundet coronavirusset, som har sendt mange borgere hjem, gøres der en undtagelse.

- Det kan være med til at gøre en forskel, at man sidder i grønne omgivelser med luft omkring sig frem for i en lukket lejlighed, siger Bünyamin Simsek.

Myndighedernes opfordring til at holde afstand og forbud mod at forsamles mere end ti personer ad gangen gælder dog også i kolonihaverne.

Åbningen af kolonihaverne før tid betyder, at der vil blive etableret renovation, elektricitet og vand til husene.

Man kan flytte ud allerede nu, men der kan godt gå lidt tid, før alle affaldsbeholdere er på plads, lyder rådet fra kommunen.