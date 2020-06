300 personer deltager i demonstration mod racisme i Odense

Forud for demonstration har Black Lives Matter Denmark bedt om, at hvide undgår bestemte slagord.

Omkring 300 personer deltager onsdag eftermiddag i en demonstration i Odense mod racisme.

Det oplyser vagtchef Torben Jakobsen fra Fyns Politi.

Demonstrationen, der er arrangeret af Black Lives Matter Denmark, forløber ifølge politiet stille og roligt uden problemer.

Søndag samledes flere end 15.000 mennesker til en lignende demonstration i København.

Demonstrationerne kommer i kølvandet på de seneste ugers uroligheder i USA, efter at den sorte amerikaner George Floyd døde under en brutal anholdelse i Minneapolis.

Forud for demonstrationerne i Odense og København har Black Lives Matter Denmark udstukket retningslinjer for, hvordan demonstranterne skal opføre sig - alt efter deres hudfarve.

Foreningen mener nemlig, at der er ord og sætninger, som kun sorte demonstranter må sige. Det skriver TV2 Fyn.

Det gælder blandt andet en række af de slagord, der kendetegner demonstrationerne, som har bredt sig verden over.

Herunder "I Can't Breath", som var Georges Floyds sidste ord.

Derudover bedes hvide demonstranter om ikke at putte en knyttet næve i vejret - eller at starte sange eller råb.

- Hvis man er utilfreds med det, må man blive hjemme, sagde Bwalya Sørensen, talskvinde for Black Lives Matter Denmark, til TV2 Fyn forud for demonstrationen.

Retningslinjerne er blevet mødt med kritik fra flere fronter. Blandt andet af professor i filosofi Vincent Hendricks.

- I en bevægelse, som arbejder for lige borgerrettigheder til alle mennesker uanset hudfarve, kan en protokol som denne være med til at skabe internt splid i rækkerne, hvor nogle stemmer pludselig bliver vigtigere end andre, selv om alle arbejder for samme sag, der ikke vil gøre forskel givet race, sagde Vincent Hendricks, der selv er søn af en sort amerikaner, tirsdag til TV2 Nord.

Det er ikke blot retningslinjerne, der har skabt debat forud for onsdagens demonstration.

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), sagde til DR forud for demonstrationen, at han var bekymret for coronasmitten, når mange mennesker samles.

Derfor bad demonstranterne om at overveje, om det var en god idé at deltage.