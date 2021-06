30 unge fik det skidt efter vaccination i Ballerup fredag

Det er vigtigt at spise og drikke inden vaccination for at undgå utilpashed, opfordrer Region Hovedstaden.

Omkring 30 unge mennesker fik det dårligt, da de fredag skulle vaccineres mod coronavirus i et vaccinationscenter i Ballerup.

Det oplyser centrets chef, Svend Hartling, der er tidligere koncerndirektør i Region Hovedstaden, til TV2 Lorry.

Ifølge Hartling fik flere et såkaldt vasovagalt anfald, hvor blodet løber fra hovedet, og man bliver utilpas. Det kan føre til besvimelse.

Fredag blev omkring 1200 unge mennesker i alderen 16 til 24 år vaccineret i Ballerup, og i omkring 30 tilfælde måtte personalet altså træde til med hjælp.

De berørte borgere kan komme ned at ligge, ligesom de også får tilbudt småkager, juice og vand, forklarer Svend Hartling til TV2 Lorry.

- Det er ærgerligt, for det bliver lidt en dårlig oplevelse for dem, og det kan smitte af på andre unge. Så er der måske nogle, der tænker, at det er farligt, siger han.

Region Hovedstaden opfordrer i et tweet til at huske at spise og drikke inden vaccination, da mangel på mad og væske kan øge risikoen for at få det skidt.