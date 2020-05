30 procent af smittede i Danmark arbejder i sundhedssektoren

30 procent af alle coronasmittede i Danmark arbejder i social- og sundhedssektoren.

Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut ifølge Berlingske.

Helt præcist er 3391 af de lidt over 11.000 smittede ansat i sektoren som blandt andet sygeplejersker, læger og social- og sundhedsassistenter.

De 11.000 dækker over alle, der på et tidspunkt har været smittet, eller er smittet.

Niels Høiby, der er overlæge og professor i klinisk mikrobiologi ved Rigshospitalet og medlem af Region Hovedstaden for Liberal Alliance, kalder tallet utroligt.

- De tal fortæller mig generelt, at det er risikabelt at arbejde i sundhedssektoren, og at myndighederne justerede teststrategien for sent. I starten var instrukserne og værnemidlerne ikke tilstrækkelige, siger han til Berlingske.

Det høje antal smittede i sundhedssektoren skal også ses i lyset af, at medarbejdere i denne sektor bliver testet mest og oftest.

Jens Lundgren, der er professor på Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet, siger til Berlingske, at teststrategien er skyld i det høje tal.

Han peger på, at patienter ikke blev testet i begyndelsen, hvis ikke de udviste symptomer på Covid-19. Derfor brugte sundhedsmedarbejdere ikke altid værnemidler, og så risikerede de at blive smittet, siger han.

Helene Bilsted Probst, der er Centerchef i Sundhedsstyrelsen, vil ikke svare Berlingske, hvorfor der ikke tidligere var krav om at teste patienter og personale uden symptomer.

Hun henviser til, at styrelsen i januar udsendte retningslinjer om, hvordan Covid-19 skulle håndteres i sundhedssektoren.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ønsker ikke at stille op til interview, men henviser til Sundhedsstyrelsen.