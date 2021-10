30-årig voldtog pige og opfordrede til drab på politikere

Ved Retten i Odense stod han blandt andet tiltalt for i 2015 at have tiltvunget sig samleje med en dengang 15-16-årig pige. I dette forhold blev han frifundet for voldtægt, men dømt for forsøg.

Til gengæld blev han dømt for flere tilfælde af voldtægt ved anden seksuel omgang end samleje med pigen "forud for 12. januar 2016", som det hedder i anklageskriftet.

Han fik pigen til at finde sig i overgrebene ved at true med at vise hendes familie, venner og klassekammerater deres korrespondance om seksuelle emner, eller fortælle hvad han havde gjort ved hende.

Desuden blev han dømt for adskillige gange at have forsøgt at true sig til sex med pigen med de samme trusler. Hun modstod truslerne og afviste at føje sin plageånd.

Endelig blev han dømt for trusler og for offentligt at tilskynde til forbrydelser.

Den 23. oktober sidste år skrev han et længere indlæg i en Facebook-gruppe med flere end 1300 medlemmer imod de seneste coronarestriktioner.

Her opfordrede han blandt andet til en demonstration med fakler, aluminiumsbat og macheter.

Hvis mindst 1000 ville være med til at gå med våben til Christiansborg "og få de politikere til enten selv at afsige deres position eller dø ved kølle, går jeg GERNE FORAN".

- Jeg tager GERNE den første kugle! Bar jeg ved, at de der bliver henrettet, eller smidt i fængsel på livstid, lød det videre i indlægget.

Anklagemyndigheden ville have straffen skærpet, fordi truslerne blev fremsat med på baggrund af corona.

- Men retten fandt ikke, at straffelovens paragraf 81 d kan bruges i denne sag, fortæller anklager Sabrina Holmegaard.

Den 30-årige ankede på stedet dommen til landsretten.