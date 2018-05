30-årig påkører ung festdeltager under flugt fra politiet

- Det starter med en voldsepisode lørdag aften omkring klokken 20, hvor gerningsmanden slår den forurettede med en murerhammer, siger vagtchefen.

Han tilføjer, at den forurettede fik skader på lungerne under overfaldet.

Nordjyllands Politi opsporede manden, der formodes at stå bag voldshandlingen.

- Gerningsmanden vælger så at forsøge at stikke af fra politiet, men kører så ind i to unge mennesker, hvorefter han kører galt, hvor både han selv og hans medpassager kommer til skade, siger Jess Falberg.

Det var en dreng og pige "i 17-års-alderen", der deltog i en fest på Dalsagervej i Hirtshals, der blev ramt af bilen.

Drengen blev bragt til sygehuset med alvorlige skader.

- Det ser temmelig alvorligt ud. Vi kan ikke sige noget præcist om det, men han blev påkørt direkte, og de kørte vel omkring 50 kilometer i timen, siger Jess Falberg.

Pigen, der blev påkørt, slap med mindre alvorlige kvæstelser, oplyser vagtchefen.

Det har endnu ikke været muligt at afhøre den formodede gerningsmand, da han stadig bliver behandlet på sygehuset.

- Vi forventer dog, at vi snart vil få mulighed for at tale med ham, siger Jess Falberg, der tilføjer, at politiet mistænker manden for at have været påvirket under episoden.

Hans 24-årige medpassager bliver også behandlet på sygehuset for skader, som politiet ikke kender omfanget af.

Nordjyllands Politi vil nu vurdere, om den 30-årige mand skal fremstilles i et grundlovsforhør søndag.