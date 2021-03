29-årig mand har mistet livet efter anholdelse i Tjæreborg

En 29-årig mand, der torsdag blev anholdt i Tjæreborg, har mistet livet.

Det oplyser Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) i en pressemeddelelse.

Det var torsdag aften, at Syd- og Sønderjyllands Politi modtog en anmeldelse om en brand i en kontorbygning i Tjæreborg, der ligger i Sydvestjylland.

Da politiet kom ud på stedet, blev en betjent overfaldet af en 29-årig polsk mand, oplyste politiet fredag.

Betjenten blev slået bevidstløs, og da gerningsmanden efterfølgende blev anholdt, mistede han også bevidstheden.

Betjente på stedet ydede førstehjælp, og den 29-årige blev bragt til hospitalet med ambulance.

Lørdag eftermiddag oplyser DUP, at "manden er efterfølgende afgået ved døden".

Politiklagemyndigheden har indledt en undersøgelse af episoden, som det er kutyme, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Fredag oplyste politiet, at mandens tilstand var kritisk. Politibetjenten, der blev overfaldet, fik en hjernerystelse.

Det er ifølge politiet uvist, hvorfor den 29-årige mistede bevidstheden. Men foreløbige undersøgelser fredag viste, at han var kraftigt påvirket af narkotika.

Den 29-årige arbejdede for AP Transport i Tjæreborg, skriver JydskeVestkysten.

Firmaets indehaver, Ole Tønder Olesen, fortalte fredag til avisen, at den polske mand pludselig var blevet psykisk ustabil og havde påsat en brand i lokalerne på Sneumvej. Muligvis havde han indtaget nogle piller, lød det.

Ifølge virksomhedsejeren stak hans medarbejder af, da politiet kom frem. Fem betjente satte efter ham og fik overmandet ham på en cykelsti. Ejeren fortalte til avisen, at han var "chokeret" over anholdelsen, som ifølge ham var "meget voldsom".

Lørdag har avisen igen talt med Ole Tønder Olesen, der kalder det "dybt tragisk".

- Jeg er meget, meget berørt af det her. Han var den mest stille og rolige unge fyr. Behagelig og bestemt ikke en type, der sprang til højre og venstre. Jeg har ikke ord for, hvad der er sket og politiets behandling af ham. Det er chokerende, og jeg troede ikke, at sådan noget kunne foregå i Danmark, siger han.