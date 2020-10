29-årig mand fængslet for drab i aarhusiansk bandekonflikt

En 29-årig mand er tirsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger for drabet på en 21-årig mand i Aarhus i september.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Den 21-årige blev dræbt af skud på Kappelvænget i Aarhus Vest den 25. september.

Det skete ifølge politiet i forbindelse med en bandekonflikt mellem en gruppering i Brabrand og en anden i boligområdet Trillegården i Aarhus.

Den 29-årige blev mandag anholdt, mens han befandt sig i sin bil på rastepladsen Hærvejen, som ligger øst for Give.

Manden har endnu ikke besluttet, om han vil kære fængslingen til landsretten. Men han nægter sig skyldig.

Det fortæller anklager Rasmus Gyldenløve, der ikke kan fortælle mere, fordi det tre timer lange grundlovsforhør ved Retten i Aarhus blev holdt bag lukkede døre.

Efter anholdelsen mandag fortalte politiinspektør Michael Kjeldgaard, at de havde ledt efter manden i en længere periode.

Men han kunne ikke oplyse om andre detaljer i sagen, fordi de fortsat er i gang med efterforskningen.

I øjeblikket har Østjyllands Politi hænderne fulde af banderelaterede drabssager, der alle har fundet sted i Aarhus i år.

I alt er fem mænd blevet dræbt i bandekonflikter siden februar, hvor en mand dræbt af skud i Tilst.

I juli blev to andre dræbt med få timers mellemrum.

Den ene var en rapper, der blev skudt og dræbt ved Jydsk Væddeløbsbane. Den anden blev stukket ned med kniv på Lenesvej i Brabrand.

I august blev en mand fundet skuddræbt i en bil i Viby, og senest blev den 21-årige dræbt af skud på Kappelvænget i Aarhus Vest.

Politiinspektør Michael Kjeldgaard beskriver udviklingen som bekymrende.

- Endnu mere bekymrende er det, at fire af de fem drab er begået med skydevåben, siger han.

Indtil videre har politiet sigtet syv forskellige personer i fire af de fem drabssager.

Tre sidder varetægtsfængslet for drabet i Tilst. Én er fængslet for drabet på væddeløbsbanen, mens to er fængslet for drabet på Lenesvej.