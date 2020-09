Foto: Per Johansen, pressefoto, Domstolsstyrelsen/Free

Sidste år skød en 29-åirg mand to mænd i benene under en bandekonflikt. Torsdag er han ved Retten i Aarhus idømt syv års fængsel. Når straffen er afsonet, må han i syv år ikke opholde sig i store dele af Aarhus Kommune. (Arkivfoto).

29-årig idømt fængsel for at skyde to mænd i bandekrig

Under en bandekonflikt i Aarhus sidste år, skød en mand to andre i benene. Nu er han idømt syv års fængsel.

En juninat sidste år bragede skuddene løs på Kappelvænget i det vestlige Aarhus midt under en bandekonflikt mellem to grupper fra Trillegården og Kalmargade.

Da gerningsmændene kørte derfra i en bil, lå to mænd på 31 og 32 år fra Trillegården tilbage, såret af skud i benene.

Torsdag er den 29-årige Jaamac Khadar Said Jama Mohamed fra Kalmargade ved Retten i Aarhus blevet idømt syv års fængsel i forbindelse med skyderiet.

Efter skyderiet kort efter midnat 18. juni kørte flere gerningsmænd til pendlerpladsen på Viborgvej, hvor de brændte bilen af. Senere fandt politiet den pistol, der var blevet brugt, i den udbrændte bil.

Jaamac Khadar Said Jama Mohamed var tiltalt for drabsforsøg, men da ofrene blev ramt i benene fandt nævningetinget ham "kun" skyldig i grov vold i forbindelse med skudepisoden. Han blev også dømt for våbenbesiddelse og afbrænding af bilen.

Straffen blev dog hårdere end normalt, fordi skyderiet fandt sted under en bandekonflikt. Når han har afsonet fængselsstraffen må han desuden ikke opholde sig i store dele af Aarhus Kommune i syv år.

Selv om han ikke blev dømt for drabsforsøg, er specialanklager Dorthe Lysgaard godt tilfreds med torsdagens dom.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med, at han både får skærpet straffen som følge af bandepakken, og at han får et opholdsforbud, udtaler hun i pressemeddelelsen.

- Dommen er et resultat af godt efterforskningsarbejde under svære forhold i et miljø, hvor man helst ikke taler med politiet.

Jaamac Khadar Said Jama Mohamed overvejer nu, om han vil anke dommen til landsretten.

I sagen var også en 21-årig mand tiltalt for drabsforsøg, men han blev kun dømt for at brænde bilen af.

Dommen til ham lød på seks måneders fængsel, men de er allerede afsonet i forbindelse med hans varetægtsfængsling, og han blev derfor løsladt.

I de næste to år må han dog ikke opholde sig i det område, hvor Østjyllands Politi oprettede en visitationszone i forbindelse med bandekonflikten sidste år.