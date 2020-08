29-årig død i soloulykke: Bil ramte træ og brød i brand

En mandlig bilist er tirsdag aften død i en trafikulykke øst for Randers. De pårørende er underrettet.

En 29-årig mand fra Aarhus er død i en trafikulykke tirsdag aften.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Politiet fik klokken 18.46 en anmeldelse om ulykken, der fandt sted på Voer Færgevej i Allingåbro på Djursland.

Her ramte personbilen ind i et træ, hvorefter den brød i brand. Der var tale om en soloulykke.

- Føreren blev erklæret død ved lægens ankomst, skriver politiet.

De pårørende er underrettet, og en bilinspektør er tilkaldt for at undersøge de nærmere omstændigheder ved ulykken.

Bilinspektører undersøger både køretøjer og ulykkesstedet for at blive klogere på, hvordan ulykken kunne ske. Det er normalt, at politiet tilkalder dem i sager, hvor en eller flere er kommet alvorligt til skade i trafikken.