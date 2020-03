28 personer er indlagt på sygehus med coronavirus

På et pressemøde i Statsministeriet søndag siger statsminister Mette Frederiksen (S), at det reelt ikke er muligt at bruge antallet af konstateret smittede til noget. Det skyldes, at myndighederne torsdag ændrede strategi, der medfører, at man kun vil teste dem, der er alvorligt syge eller svage.

Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix