28 håbefulde boligsøgende blev narret af boligspekulant

En 40-årig mand er blevet straffet med to års fængsel for 26 tilfælde af groft bedrageri.

Det har en enig domsmandsret i Retten på Frederiksberg afgjort.

Mian Aethsham Aslam har blandt andet i 20 tilfælde narret i alt 28 håbefulde boligsøgende til at overføre depositum for lejemål, som han ikke rådede over.