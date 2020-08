28-årig er død efter knivstik - mand sigtes for drab

Anklagemyndigheden ved Fyns Politi sigter en 29-årig mand for at have dræbt en 28-årig mand med knivstik. Den 28-årige blev stukket tirsdag aften, og natten til onsdag afgik han ved døden. (Arkivfoto)

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix