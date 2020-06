275 millioner kroner skal skaffe flere lærere i folkeskolen

275 millioner kroner er på vej til folkeskolerne i 2020, så de kan ansætte flere lærere.

Det er regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet, der er enige om udmøntningen af pengene, som er afsat på finansloven for 2020.

- Med den her aftale tager vi de første vigtige skridt til at sikre flere lærere i folkeskolen, og at folkeskolen får de nødvendige rammer og ressourcer, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i en pressemeddelelse.

- Folkeskolens betydning for samfundet kan ikke overvurderes, og derfor er jeg glad for, at regeringen og regeringens støttepartier har taget ansvar for at gå sammen om at investere i flere lærere til folkeskolen, tilføjer ministeren.

De kommende år kan folkeskolen se frem til flere penge. I 2021 er der afsat 400 millioner kroner, i 2022 er der sat 550 millioner kroner af, og fra 2023 og frem er der afsat 807 millioner kroner.

Det glæder Marianne Jelved. Hun er skoleordfører for De Radikale.

- Nu er der en milliard kroner på vej ud i folkeskolen over de næste år. Det er til flere læreres løn og pensionsudgifter. Det er ikke for at lappe huller. Det er for at sikre et tiltrængt løft af folkeskolen.

- Det er for at øge den kvalificerede lærerstab i vores fælles folkeskole og dermed øge kvaliteten i skolernes arbejde sammen med elever i alle aldre. Det perspektiv skal vi i fællesskab holde fast i, siger Jelved.

Pengene skal gå til at ansætte flere lærere, ikke andet, slår SF's undervisningsordfører, Jacob Mark, fast.

- Der er hårdt brug for flere lærere ude i de danske folkeskoler, hvor tiden til forberedelse er blevet mindre, og klasserne er blevet større, og derfor er det godt, at der nu kommer flere penge ud til skolerne, som skal bruges til at ansætte flere lærere.

- Med aftalen holder vi kommunerne i et jerngreb for at sikre, at pengene rent faktisk bliver brugt til flere lærere ude på skolerne, for hvis de ikke ansætter flere lærere, skal pengene betales tilbage af kommunerne, siger han.

Jakob Sølvhøj, undervisningsordfører i Enhedslisten, mener, at pengene er de første skridt "til at sikre bedre vilkår for lærerne og bedre undervisning af eleverne".

Alternativets Torsten Gejl tilføjer:

- Nu styrker vi folkeskolen med mere faglighed, engagement og nærvær. Kort sagt: Med flere lærere.