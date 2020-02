27 anholdt i narkoaktion til land og til vands

Københavns Politi har lørdag foretaget en større aktion flere steder i en sag om smugling af narkotika. 27 personer er blevet anholdt blandt andet ud for det østlige Langeland.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

- I et samarbejde med række danske og internationale politimyndigheder har Københavns Politi i dag anholdt 27 personer i sag om indsmugling af narkotika, skriver kredsen i sin meddelelse.

Politiet skriver ikke hvor meget eller hvilken slags narkotika, der er tale om, men blot at der er tale om "en større mængde".

Aktionen har fundet sted både til lands og til vands.

Et fragtskib, der sejlede med bahamansk flag, var i gang med at læsse narkotika over på to mindre motorbåde. Motorbådene blev ifølge politiet ført af to udenlandske mænd.

I alt tre personer blev anholdt på Langeland, mens fragtskibet blev bordet syd for Gedser, og hele besætningen blev anholdt for medvirken til narkosmugling.

De anholdte fremstilles i grundlovsforhør søndag. Anklagerne vil anmode om lukkede døre, oplyser politiet allerede nu.

- Det er en større politiaktion, som kun kan udføres på grund af et godt samarbejde med vores danske og internationale politikolleger, siger chefen for Center for Special Efterforskning, politikinspektør Dannie Rise.

- Det er professionelle narkosmuglere, vi har anholdt, og samtidig har vi forhindret, at et stort parti narkotika har ramt det danske marked. Det er vist ikke for meget at sige, at det har været en god dag i dag.

- Der ligger nu en større efterforskning forude. Derfor kan sagen sagtens udvikle sig, og vi kan desværre ikke gå i flere detaljer på nuværende tidspunkt.