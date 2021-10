27-årig kvinde tiltalt for at dræbe mand med ildrager

En 27-årig kvinde brugte en ildrager og en askeskovl til at stikke og slå en 61-årig mand i hovedet i sådan en grad, at han efterfølgende døde af sine kvæstelser.

Hun skulle også have tildelt manden slag, spark og tramp i hovedet, bundet hans ben med en ledning og stukket en kuglepen op i hans anus, fremgår det af anklageskriftet.

Alt dette har ifølge politiet været medvirkende til mandens død.

Den 61-årige blev 14. februar fundet død på Birkegaardsalle i Solrød Strand.

En af mandens venner havde været forbi adressen og konstateret, at noget var galt. Kort efter alarmerede han politiet.

Da politiet nåede frem til adressen, fandt det både den afdøde mand, men også den 27-årige kvinde. Hun blev kort efter anholdt af betjente.

Politiet har tidligere konstateret, at de to havde en relation, men har ikke løftet sløret for, hvad den præcist har bestået i. Man har heller ikke været ude med et muligt motiv til drabet.

Skal man tro anklageskriftet, ligger voldelig adfærd ikke den 27-årige kvinde fjernt.

Hun er nemlig også anklaget for i februar 2019 at have udøvet vold mod en souschef på pensionatet Mette Marie, der ligger i Vanløse. Mindst én gang skulle hun have bidt den forurettede i armen.

Kvinden er til sidst også anklaget for tilbage i 2017 at have produceret cannabis på en adresse i byen Midvágur på Færøerne.

Resultatet af produktionen har været af en størrelse, der har fået politiet til at formode, at det var med henblik på videresalg. Det mislykkedes imidlertid kvinden at få solgt det, idet politiet nåede at få afbrudt fremstillingen.

Retssagen, der er rejst som en nævningesag, er berammet til 14. og 15. december ved Retten i Roskilde.