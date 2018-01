26-årig voldtog sin ekskæreste og sin mor

En 26-årig mand er ved Retten i Hjørring blevet idømt fem års fængsel for med få ugers mellemrum at have voldtaget både sin ekskæreste og sin mor.

Det skriver Nordjyske.

I marts sidste år voldtog manden sin ekskæreste på hendes bopæl. Hun anmeldte voldtægten til politiet, men i det efterfølgende grundlovsforhør fandt dommeren, at der ikke var grundlag for at varetægtsfængsle ham.