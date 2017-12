26-årig mand udvises for seksuelle overgreb på to piger

En 26-årig mand fra København straffes med fængsel i fire år og seks måneder og udvises med indrejseforbud for bestandigt for at have krænket to unge piger seksuelt en nat på Tivoli Hotel i København.

Manden, som har somaliske rødder, er fundet skyldig i at have brugt sin fysiske og psykiske overlegenhed til at skaffe sig til samleje og oralsex med pigerne, som var 11 og 14 år.

På en café på Christiania havde han mødt pigerne, og de aftalte at tage på hotel. Her drak de alkohol, sniffede kokain og røg joints ud af vinduet, før han havde sex med de mindreårige i sengen og på badeværelsesgulvet.

Den 26-årige mand var 12 og 15 år ældre end pigerne. Han bestilte og betalte for hotellet. Og det var ham, som tog knap et kilo hash, kokain og alkohol med, som gjorde pigerne påvirkede.

Det er blandt andet de argumenter, som Jacob Scherfig, der er dommer, bruger som begrundelse for, at manden har været pigerne overlegen.

- Det var på tiltaltes initiativ, at de tog på hotel. Sammenholdt med aldersforskellen finder retten, at tiltalte udnyttede sin fysiske og psykiske overlegenhed, sagde dommeren.

I retten har den unge mand fortalt, at han ikke vidste, at pigerne var mindreårige, for de var frembrusende, klædte sig som voksne og havde selv spurgt efter stoffer.

Men de seks nævninger og tre dommere har enstemmigt vurderet, at han måtte have vidst, at pigerne var yngre end 15 år. For deres udseende og adfærd svarede til deres alder, det har en læge og retsmediciner vurderet.

Som toårig kom den nu 26-årig mand med sin familie til Danmark som kvoteflygtning fra Somalia. Han har aldrig været i landet siden, han har ingen familie der, og han taler ikke sproget.

Af den grund mener hans forsvarsadvokat, Søren Mellison Eriksen, ikke, at det vil være forsvarligt at sende manden ud af Danmark.

- Han har haft hele sin barndom og ungdom i Danmark. Han har ikke nogen familie tilbage i Somalia. Og det er helt åbenlyst, at han har en stærk tilknytning til sin familie og venner i Danmark, lød det fra forsvarsadvokaten.

Sagen ankes til landsretten med påstand om frifindelse, fortalte Søren Mellison Eriksen efter dommen var blevet afsagt i retten.