26-årig mand tiltalt for overgreb mod to piger på hotel

Det er første retsdag i Københavns Byret i sagen mod manden, som skal have skaffet sig samleje med de mindreårige piger ved at udnytte sin fysiske og psykiske overlegenhed, påstår anklagemyndigheden.

En 26-årig mand er tiltalt for at have begået seksuelle overgreb mod to unge piger på 11 og 14 år en nat i april på Tivoli Hotel i København.

Han anklages for at have givet pigerne kokain, hash og alkohol, som de blev påvirkede af, før samleje på gulvet på badeværelset.

Den 26-årige nægter sig skyldig i anklagen om seksuelle overgreb mod pigerne og kræver frifindelse. Han erkender dog at have haft samleje med den ene pige, og at den anden pige har givet ham oralsex.

Manden er ligeledes anklaget for at have haft euforiserende stoffer på sig, herunder knap et kilo hash, halvanden joint og kokain. Dertil skal han have haft en 12 centimeter lang dolk på sig.

Han erkender, at han havde både stoffer og kniven på sig.

Anklageren kræver, at den 26-årige udvises med indrejsebud. Dertil kræves det, at hver af pigerne får 80.000 kroner i erstatning for de påståede overgreb, de har været udsat for.

I retten forklarer den unge mand fra sin blå stol foran otte nævninger, anklageren og dommeren, at han ikke vidste, at pigerne var så unge.

For på aftenen havde pigerne fortalt, at de var 15 og 16 år gamle.

Den 26-årige, som i retten er klædt i sort fra top til tå, fortæller, at han havde været sammen med en ven, som kendte pigerne. De to unge mænd aftalte at mødes med pigerne på en café på Christiania i København.

- Vi mødte pigerne på Nemoland. Vi var der i tre kvarter og hyggede os og røg joints. Vi snakkede om at tage på hotel, og jeg bookede et på min telefon, fortæller manden.

- Vi skulle bare have det sjovt og drikke sammen, uddyber han.

Den unge mand påstår, at han ikke havde til hensigt at have sex med pigerne. Men hvis det skete, ville han ikke have noget imod det. For han troede, at pigerne var gamle nok.

- Jeg blev meget chokeret, da jeg fandt ud af deres rigtige alder. Jeg begyndte at græde, for jeg ville aldrig have været sammen med dem, hvis jeg havde vist det, siger han i retten.

Stemningen havde været god, og aftenen havde været sjov. Sådan oplevede den unge mand den nat i april på Tivoli Hotel med to piger, som ifølge ham var frembrusende og opførte sig som 18-årige.