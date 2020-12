26-årig efterlyses i Middelfart og Esbjerg - kan være farlig

Politiet mener, at en efterlyst mand, der er gået fra Psykiatrisk Afdeling i Middelfart, kan være farlig.

En 26-årig mand ved navn Per Sørensen er efterlyst af politiet, efter at han onsdag den 16. december gik fra Psykiatrisk Afdeling i Middelfart, hvor han er anbragt på grund af en dom.

Manden kan være til fare for andre, skriver Fyns Politi, der bringer efterlysningen i en pressemeddelelse.

Der er tale om en dansk mand, kraftig af bygning og 176 centimeter høj. Han har mellemlangt mørkt hår, brune øjne og bruger briller. Han har ikke skæg.

Fyns Politi vurderer, at manden ikke har noget netværk, og det har endnu ikke været i stand til at finde ham nogle af de steder, de har ledt.

Til gengæld er manden fra Esbjerg og har familie i Vestjylland. Derfor efterlyser politiet ham også i det område.

Ifølge politiet har manden ikke fået sin medicin i næsten en uge, og han kan derfor reagere utilregneligt.

Politiet opfordrer borgere, der mener at have set manden, til ikke at tage kontakt til ham, men i stedet kontakte politiet på 114.