26-årig drak og kørte tre ihjel: Havde øjne på speedometer

Den ramte bil var netop kørt ud fra Assensvej i et T-kryds. I bilen sad Mads Hoppe, som var tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) nære medarbejder, samt Mads Hoppes mor og faster.

De døde alle som følge af ulykken.

Fredag sidder den 26-årige mand i Retten i Odense, hvor han er tiltalt for uagtsomt manddrab ved at have kørt særligt hensynsløst og med en for høj promille. Den høje fart erkender han, men han nægter spirituskørsel.

- Jeg havde sådan set set, at den først holder der, så kigger jeg ned på speedometeret, og så råber min kammerat pludselig: "Hvad laver de der?" Så bremser jeg. Jeg kan ikke undvige den, siger den 26-årige i retten.

- Du har ikke fuld opmærksomhed på trafikken?, spørger anklager Kirsten Flummer.

- Ikke på det tidspunkt, hvor hun kører ud foran mig. Der kigger jeg på speedometeret, forklarer den 26-årige.

Den spinkle mand med halvlangt brunt hår og skæg fortæller, at han tidligere den søndag havde været på sit værksted og hos en bekendt, hvor han drak en øl.

Senere tog han på værtshuset Røde Kro i Bogense. Her drak han tre øl, inden han efter cirka halvanden time kørte mod Søndersø med sin ven for at få mad.

På vejen nåede den 26-årige også at køre 105 kilometer i timen i en byzone Bogense, inden han gassede endnu mere op inden ulykken.

Efter sammenstødet flygtede han.

- Jeg åbner døren ind til min kammerat og bliver ved med at spørge, om han er okay. Så beslutter jeg at løbe væk, siger han.

Imens blev kammeraten på stedet. Han kan ikke huske, hvor hurtigt de kørte, men siger, at "den fik da gas":

- Lige pludselig var den der bare. Jeg tror nok, jeg sagde: Hvad laver den der?"

Den 26-årige bilist blev senere på aftenen - cirka to en halv time efter ulykken - anholdt hjemme hos sin kæreste.

Her viste en alkometertest en promille på 0,76, mens den blev målt under grænsen senere på hospitalet. Den 26-årige har dog også fortalt, at han drak alkohol efter ulykken.

En bilinspektør, som har undersøgt ulykken, fastslår, at de to biler ikke havde kørt sammen, hvis den 26-årige ikke havde kørt for hurtigt, eller hvis han havde været opmærksom.

Den 26-årige er glad for en larmende motor, så han havde pillet ved sin bil. Lyden blev en tilfældig ung mand fascineret af, og han optog den.

- Det lød helt sindssygt, for han slap ikke gassen, siger den unge mand.

Optagelsen var kort før ulykken, og til slut kan man høre braget fra sammenstødet.

I retten fredag sidder flere af de dræbtes pårørende på tilhørerrækkerne. En af dem er Mads Hoppes bror.

- Man kan ikke sætte ord på det. Man kan forsøge, men det vil I aldrig kunne forstå. Jeg har hørt om tragedier, men aldrig oplevet noget lignende, siger han i retten.