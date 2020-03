2555 personer i Danmark er registreret med coronavirus

De danske myndigheder har konstateret smitte med coronavirus hos 2555 personer. Det viser en opdateret opgørelse fra Statens Serum Institut mandag klokken halv ti.

Det reelle antal af smittede regnes for at være højere end de konstaterede, da ikke alle personer med symptomer er testet. Lige så er det muligt at have virusset uden at have symptomer i en periode.