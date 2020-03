Ifølge Sundhedsstyrelsen vil op mod 11.200 danskere blive så syge af coronavirusset, at de har brug for at blive indlagt, og 2800 skal have intensiv behandling. (Arkivfoto)

254 personer er indlagt med coronavirus - 55 på intensiv

Der fortsætter med at komme flere indlæggelser med danskere, som er smittet med coronavirus.

Mandag er tallet steget til 254 personer, hvilket er 22 flere end søndag. Det oplyser Statens Serum Institut.

Ud af de indlagte er 55 på en intensiv afdeling, og 47 er så hårdt medtaget, at de har brug for en respirator. Søndag var der 46 patienter på intensiv, hvoraf 40 var i respirator.

De danske sundhedsmyndigheder har de seneste uger meldt ud, at de forventer en stor stigning i antallet af indlæggelser i løbet af foråret.

De flere coronapatienter forventes at sætte sygehusene under pres, og derfor arbejdes der på at skabe mere kapacitet.

Blandt andet er ikke-akutte operationer udskudt, og man oplærer personale til at kunne tage hånd om coronapatienterne.

Ifølge Sundhedsstyrelsen vil op mod 11.200 danskere blive så syge af coronavirusset, at de har brug for at blive indlagt, og 2800 skal have intensiv behandling.

Det er ud fra en forudsætning om, at 580.000 danskere bliver smittet med coronavirus i første bølge af sygdommen i løbet af foråret.

Samtidig er vurderingen, at mellem 1680 og 5600 danskere vil kunne dø, mens de er smittet med coronavirus.

Søndag havde de danske sundhedsmyndigheder konstateret 13 dødsfald med personer, der var smittet med coronavirus. Tallet er ikke opdateret mandag klokken 12.

Selv om der er 13 dødsfald, er det ikke ensbetydende med, at coronavirus har været dødsårsagen.

I flere tilfælde har de personer, der er døde, haft andre alvorlige sygdomme ud over virusset.

For at indgå i statistikken skal man være død, senest 60 dage efter at man blev smittet med virusset.