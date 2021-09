252 nye smittetilfælde: Antal indlagte er fortsat under 100

I begge tilfælde er der kun kommet svar på relativt få prøver. Søndagens smittetilfælde er fundet blandt 29.459 PCR-prøver, mens der i mandagens smittetal indgik svar fra cirka 27.000 prøver.

De mellemliggende dage er der dagligt kommet svar på over 41.000 prøver. I foråret var tallet over 100.000 - nogle dage sågar over 300.000.

Andelen af positive prøver - positivprocenen - er mandag på 0,86 procent.

Det er på niveau med de foregående ni dage, hvor andelen af positive prøver dagligt har været under en procent.

Smittesituationen glæder Åse Bengård Andersen, der er ledende overlæge ved Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet.

Hun hæfter sig ved, at udsatte borgere nu får et tredje vaccinestik.

- Vi har nu et pusterum og en lejlighed til at få det på plads, og de sidste, der glemte at blive vaccineret i første omgang, har en mulighed for at suse hen og få det gjort.

- Det, tror jeg, vil stille os i en helt andet situation i det her efterår, siger hun.

Det samlede antal af indlagte med coronavirus på landets hospitaler er det seneste døgn steget med 1 til 98. Det er anden dag i træk, at antallet af indlagte er under 100.

Af de indlagte ligger 23 personer på intensivafdelingen, mens 16 får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Der er registreret yderligere tre dødsfald blandt smittede.

Der er det seneste døgn givet i alt 4808 stik med en coronavaccine. Af dem har 3681 fået det afgørende stik og er derfor færdigvaccineret.

Det svarer til, at 73,9 procent af befolkningen nu er færdigvaccineret.