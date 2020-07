2500 borgere går rettens vej for refundering af rejser

Omkring 2500 borgere har henvendt sig til den juridiske rådgivningsvirksomhed Flyhjælp, der nu vil gå rettens vej for at få tilbagebetalt penge fra luftfartsselskaber og rejsebureauer på grund af aflyste rejser.

Derfor skal der nu afvikles en lang række retssager, som Flyhjælp vil stå i spidsen for.

Rejserne er blevet aflyst på grund af coronakrisen.

Alex Kirkeberg er pressechef hos Flyhjælp. Han siger, at der for nogle er tale om beløb på op til 20.000 kroner, som mangler at blive refunderet.

- De her folk er ret fortvivlede. Det har været en stor kamp, og vi har ikke selv formået at få så meget fra flyselskaber eller tredjeparter. Men det, vi ved virker, er at gå rettens vej.

- Vi sender kun sager i retten, når vi er overbevist om, at vi kan vinde dem, siger han.

Alex Kirkeberg siger, at Flyhjælp er klar til at følge samtlige retssager til dørs og regner med at vinde dem.

- Det kommer selvfølgelig ikke til at ske på én gang. Det vil foregå over det næste stykke tid, men nu starter vi, siger han.

Luftfartsselskaber og bureauer har stået i en svær økonomisk situation under coronakrisen, hvor ikke-nødvendige flyrejser i lange perioder har været lukket ned i det meste af verden.

Derfor er selskaberne ramt økonomisk, og flere steder har man været tæt på at dreje nøglen om.

Hos Flyhjælp har man forståelse for, at selskaberne står i en svær situation, men mener, at kunderne har ventet længe nok.

- Man har måske 20.000 kroner, man ikke har fået retur, og måske bliver man så nødt til at bruge sommeren hjemme i lejligheden i stedet for at leje et sommerhus eller købe en rejse, nu hvor der er åbnet lidt mere op, siger Alex Kirkeberg.