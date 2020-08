Onsdag formiddag blev en varebil med to polske statsborgere stoppet ved grænsen til Danmark. En af polakkerne forsøgte at få 25 hundehvalpe ind i landet. (Arkivfoto)

25 hundehvalpe aflivet efter forsøg på indsmugling

En 33-årig herboende polsk mand forsøgte ifølge politiet ulovligt at få hvalpe ind i Danmark for at sælge dem.

25 hundehvalpe er blevet aflivet, efter at en polsk mand ifølge politiet forsøgte at smugle hvalpene ind i Danmark.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den 33-årige herboende polak blev stoppet ved grænsen i Frøslev onsdag formiddag i forbindelse med en indrejsekontrol. Han kørte i en varebil sammen med anden polsk mand.

Ifølge politiet forsøgte den 33-årige mand at få de 25 hundehvalpe ind i Danmark for at sælge dem.

Men ifølge Fødevarestyrelsen var manden ikke registreret som hundehandler, og hundene havde heller ikke de lovpligtige dokumenter og sundhedscertifikater.

Desuden var flere af dyrene håndteret i strid med reglerne i dyreværnsloven. Det var dermed ikke lovligt at indføre dyrene i Danmark. Det skriver politiet, der sigter manden for at overtræde dyreværnsloven.

Sønke Iwersen, der er vicepolitiinspektør i politiets Udlændingekontrolafdeling Vest, fortæller, at reglerne blev brudt, fordi nogle af hvalpene tilsyneladende ikke var gamle nok.

- I dyreværnsloven er der regler for, hvor tidligt man må tage dyrene fra deres mødre. De har simpelthen været for unge, siger han til Ritzau.

Den anden polske mand, der sad i bilen med hvalpene, er ikke sigtet.

- Af afhøringen fremgår det, at det er den ene af mændene, som har ejer-papirerne på hundene. Ham den anden er sådan set bare med, siger Sønke Iwersen.

Da hundene ikke kunne komme lovligt ind i Danmark, og manden ikke ønskede at sende dem tilbage til Polen, måtte Fødevarestyrelsen fortælle manden, at hvalpene derfor skulle aflives.

En dyrlæge aflivede herefter hvalpene.

Den 33-årige mand risikerer en bøde i sagen. Politiet kan endnu ikke sætte størrelse på det beløb.