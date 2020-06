25-årig skal betale 1,6 millioner til ofre for onlinekatalog

En 25-årig mand straffes med fem måneders betinget fængsel for sin del i et krænkende onlinekatalog, hvor han var med til at reklamere for nøgenbilleder af omkring 590 navngivne kvinder.

Desuden skal 329 kvinder have hver 5000 kroner i tortgodtgørelse - en erstatning for krænkelsen. Det er samlet et beløb på mere end 1,6 millioner kroner, som manden skal betale.

Det har Retten i Aalborg afgjort i en dom tirsdag.

Sagen kom for retten i sidste uge, hvor den 25-årige mand tilstod at have hjulpet med kataloget, som kvinderne ufrivilligt blev del af.

Ifølge DR Nyheder og Nordjyske erkendte han at have lavet en slags indholdsfortegnelse til kataloget ved at indhente screenshots fra kvindernes facebookprofiler.

Skærmbillederne indsatte han på en hjemmeside i mapper sammen med kvindernes navne. På den måde blev det muligt yderligere at identificere kvinderne. Og det krænkede kvindernes blufærdighed.

Den 25-årige er ikke bagmand. Det er derimod en uidentificeret bagmand under navnet "Uffe".

Kataloget har fungeret som en slags byttebørs, hvor involverede kunne bytte billeder af kvinder for at få adgang til mapperne i kataloget, der bestod af billeder og privatoplysninger af de næsten 800 danske kvinder.

Den dømte mand i Aalborg har ikke selv haft adgang til billederne.

De 329 kvinder, der i sagen har krævet erstatning, havde fremsat krav på mellem 5000 og 50.000 kroner hver. Retten mener dog, at de alle skal have 5000 kroner.

På den ene sider lægger retten vægt på, "at der er tale om medvirken til grove og systematiske krænkelser". På den anden side bemærker retten, at han ikke er tiltalt for at have videregivet private billeder.

Desuden har man ikke under sagen fremlagt, hvilke konkrete billeder af ofrene der måtte være lagt ind på hjemmesiden. Derfor gør retten ikke forskel på størrelsen af erstatningen.

En henvendelse til Red Barnets hjælpelinje, der hedder AnmeldDet, har været medvirkende til, at kataloget nåede frem til politiet, som kunne få adgang til det, og gå videre med sagen.

Ifølge Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet, er der tale om en grov sag.

- Sagen her handler om en person, der simpelthen har indsamlet oplysninger om de her piger og kvinder i arkivet og fundet deres facebookprofiler, adresser og personlige oplysninger, siger hun.

Sagen er en del af større sagskompleks. 29. maj oplyste Nordsjællands Politi, at det har sigtet en 25-årig mand fra Hillerød. Han skal have delt krænkende billeder med andre via særlige servere.