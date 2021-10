25-årig sigtet for medvirken til drab på Christiania

Her mistede en 22-årig mand livet.

Københavns Politi har sigtet en 25-årig person for at have medvirket til et drab på Christiania den 3. juli i år.

Den unge mand blev skudt, mens han sad med en gruppe personer på Pusher Street i den københavnske fristad.

Det er uvist, hvem der affyrede skuddene, der kostede den 22-årige livet, men politiet er af den "klare opfattelse, at der er tale om en planlagt likvidering". Flere gerningsmænd menes at have stået bag.

Hvad motivet skulle være til at slå manden ihjel, er endnu uklart. Det er muligt, at en anden var målet, mener politiet.

- Vi har samstemmende hørt fra beboerne på Christiania, at han var en vellidt ung mand. Derfor er en af vores teorier, at skuddene ikke var tiltænkt ham, siger vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard, der er leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet ved Københavns Politi.

- Vi har på nuværende tidspunkt efter tre måneders efterforskning ikke fundet motiver for, hvorfor han skulle være et offer - tværtimod, siger han.

Hvem kuglerne var tiltænkt, vil han ikke spekulere i, men politiet kigger på en række personer, der var i nærheden, da skuddene faldt.

Politiet kan ikke sige, om drabet er bande- eller rockerrelateret.

- Der er vi helt åbne, siger Bjarke Dalsgaard.

Vicepolitiinspektøren nævner ikke, hvordan politiet mener, at den 25-årige, der netop er blevet sigtet, skulle have medvirket til drabet.

Manden var allerede i politiets varetægt, da han blev sigtet. Han sidder varetægtsfængslet i en anden sag om grov og personfarlig kriminalitet.

Politiet søger vidner til drabet, der fandt sted omkring klokken 00.40 natten til lørdag den 3. juli, eller informationer om personen, der stod bag.

- Vi vil stadig gerne høre fra enhver, der kan lede os i retning af den mand, der trykkede på aftrækkeren - eller andre, som har haft en rolle i drabet, siger Bjarke Dalsgaard

Gerningsmanden beskrives som en ung mand, der er 175-185 centimeter høj, spinkel til ranglet af bygning og af afrikansk afstamning.