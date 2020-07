25-årig mand er dræbt af skud i det sydlige Aarhus

En 25-årig mand er onsdag aften blevet dræbt af skud ved travbanen i det sydlige Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet rykkede talstærkt ud til området, da det klokken 19.10 fik en anmeldelse om, at en person var ramt af skud på parkeringspladsen ved Observatorievej i Aarhus.

- Politi og ambulancer kom hurtigt til stedet og kunne konstatere, at en 25-årig mand var skuddræbt, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Da efterforskningen først lige er startet, kan politiet onsdag aften ikke sige noget om motivet til drabet.

I forbindelse med efterforskningen er et større område afspærret. Billeder viser, at politiet er til stede med flere biler, og også en drone er sendt i luften.

- Politiet er massivt til stede i området, og der pågår i øjeblikket en intensiv efterforskning og undersøgelse af gerningsstedet. Vi forventer at være på stedet resten af natten, står der i pressemeddelelsen.

Politiet oplyser sent onsdag aften på Twitter, at de pårørende er blevet underrettet, og at det ikke har flere oplysninger i sagen.