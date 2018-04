24syv-chef vil tjene egne penge efter eventuelle besparelser

Hvis det bliver til virkelighed, håber Radio24syvs direktør, Jørgen Ramskov, at hans radiostation får lov at tjene sine egne penge.

TV2 erfarer onsdag aften, at regeringen ønsker at beskære det offentlige bidrag til Radio24syv med en tredjedel.

- Vi har selv bedt om at få nogle frihedsgrader, så vi dels kan skabe nogle indtægter og dels kan genudsende mere. Så det kommer meget an på, hvad der står i udspillet, siger han.

- Men hvis det er 33 procent blankt, så er det virkelig meget. Vi har en række faste omkostninger. Det koster at sende på FM og DAB. Det koster husleje uanset, hvor meget vi sender. Så det vil være meget dramatisk.

Når direktøren taler om frihedsgrader, henviser han til de betingelser, der stilles for den pose penge, som staten giver til Radio24syv. Herunder er der en række krav om, hvad radiostationen må og ikke må.

Såfremt stationen skal overleve med en besparelse på en tredjedel, ønsker Jørgen Ramskov derfor, at det bliver tilladt for radiostationen at tjene penge på forskellig vis.

- Det kunne vi gøre ved at lave betalingsmure på nogle af vores arkivprogrammer. Det kunne vi gøre ved at arbejde mere struktureret med sponsorater, siger han.

- Vi kunne også gøre det ved at arbejde med reklamer, men det er et koncept, der er vanskeligt i Danmark og i forhold til taleradio.

Han peger også på andre greb, der kan gøre det muligt at overleve en eventuel besparelse på 33 procent. Det ene er en lempelse af kravet om originalt indhold, der lægger et loft på mængden af genudsendelser.

Derudover peger han på, at man kan forestille sig, at Radio24syv ikke skal sende på både FM- og DAB-radio.

Der er dog ingen fremtid for Radio24syv under de nuværende vilkår, med en tildeling der er en tredjedel mindre.

- Hvis det er på de samme vilkår som i dag men for 33 procent mindre, så kan radioen ikke overleve. Og det tror jeg ikke, at der er nogen, der kan lave radio for, siger Jørgen Ramskov.