240 plejehjemsbeboere blev coronasmittet i sidste uge

Der er dog også blevet testet flere på plejehjemmene end tidligere. I sidste uge blev de 240 coronatilfælde fundet i 1606 prøver.

I alt er 93 plejehjem landet over nu ramt af coronavirus, hvilket også er det højeste tal under pandemien siden marts.

Den stigende coronasmitte på landets plejehjem får Ældre Sagen til at opfordre til en større prioritering af plejehjemsbeboerne i teststrategien.

- Det vigtige for os er, at plejehjemsbeboerne bliver prioriteret. Lige nu hører vi desværre om eksempler på plejehjemsbeboere, der venter både tre og fire dage på at få taget en test og så igen adskillige dage på at få et svar, siger Nina Bruun, seniorkonsulent hos Ældre Sagen.

- Det kunne være at øge kapaciteten af de podebusser, der kører rundt, og prioriterer at prøverne fra plejehjemsbeboere bliver analyseret først.

På den måde vil det blive lettere at opspore smittetilfælde og isolere beboerne, mener Ældre Sagen.

Særligt Region Hovedstaden er fortsat hårdest ramt. Her var 29 procent af regionens plejehjem ramt af coronatilfælde i sidste uge.

Det svarer til 55 ud af 193 plejehjem. Ugen inden var 36 plejehjem i Hovedstaden ramt.

I Region Midtjylland er 14 plejehjem ramt af coronavirus, mens tallet er henholdsvis 11, 8 og 5 for Region Sjælland, Syddanmark og Nordjylland.

Plejehjemsbeboere er blandt de første, der skal vaccineres mod corona i Danmark. De første vil formentlig blive vaccineret kort efter jul.

Netop på plejehjemmene forventer Sundhedsstyrelsen, at effekten af vaccinen hurtigt kan mærkes.

Det sagde direktør Søren Brostrøm i en pressemeddelelse mandag.

- Vi forventer, at vi relativt hurtigt kan se en effekt på, hvor mange der bliver smittet med covid-19 i de risikogrupper, som først får vaccinen.

- Der er alvorlige udbrud på flere plejehjem og blandt de allerældste, og dér tror vi, at vi vil se en effekt, når vi går i gang med vaccinationerne, sagde Søren Brostrøm mandag.

Der er 942 plejehjem i Danmark. Der er omkring 40.000 beboere.