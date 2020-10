24-årig ville bade topløs - nævn godkender svømmehallens nej

En ung kvindes ret til ligebehandling blev ikke krænket, da hun i svømmehal fik besked på at dække barmen.

Når kvinder går i svømmehallen på en almindelig dag, så skal det være enten i bikini eller badedragt. Ingen bare bryster.

Sætter man det på spidsen, er det konklusionen i en afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet i sag, hvor en 24-årig kvinde har klaget over den behandling, som hun fik i en svømmehal tilbage i 2019.

Kvinden ville gerne bade topløs og kontaktede på forhånd Sæby Svømmebad om, hvorvidt det var i orden. Svømmehallen svarede ifølge kvinden ja, men der var formentlig tale om en misforståelse.

For det er kun på udvalgte tidspunkter - badetøjsfri aftener - hvor den slags er tilladt, har svømmehallen præciseret over for Ligebehandlingsnævnet.

Da kvinden troppede op i svømmehallen i selskab med sin mand, forlod hun omklædningsrummet topløs. Det fik personalet til ad flere omgange at bede hende om at dække barmen til.

Hun blev tilbudt at låne noget badetøj til formålet, og parret blev desuden tilbudt at opholde sig i svømmebadets sauna eller udendørs anlæg. Det blev afvist.

Til sidst krævede parret penge tilbage, og det sagde personalet ja til. Men i stedet for at forlade etablissementet gik de til en wellnessafdeling og tog plads i et boblebad. Her sad i forvejen en gruppe ældre, som var der i forbindelse med genoptræning.

En medarbejder på stedet gav parret besked om, at de ikke måtte sidde der, så længe kvinden var topløs. Derefter forlod parret stedet. De fik refunderet deres billetter.

I afgørelsen lægger nævnet vægt på, at der findes forskellige former for badetøj til kvinder og mænd.

"Udformningen af badetøj til mænd og kvinder er baseret på, at mænd og kvinder som udgangspunkt har forskellig fysisk fremtoning", hedder det i afgørelsen.

De lyder endvidere, at denne forskel er begrundet i "blufærdighedshensyn".

Netop blufærdighedshensyn er grunden til, at kvinden ikke ville komme på en badetøjsfri aften. Hun har nemlig ikke lyst til at skulle bade sammen med nøgne mænd.

Ligebehandlingsnævnet har på baggrund af sagens oplysninger vurderet, at kvindens rettigheder til ikke at blive udsat for ringere behandling på grund af køn, ikke er blevet krænket.