24-årig tiltalt for at planlægge terrorangreb

En 24-årig mand, der blev anholdt i april sidste år, er mandag blevet tiltalt for at planlægge et terrorangreb et sted i Danmark eller udlandet.

Det oplyser Statsadvokaten for København i en pressemeddelelse.

Manden blev anholdt den 30. april, kort efter at han havde købt våben og ammunition. Det drejer sig om et skydevåben, to magasiner og 50 patroner.

Sagen har således ikke noget at gøre med den aktion, som politiet gennemførte sidste weekend, og hvor 14 sidder varetægtsfængslet - 13 i Danmark og en i Tyskland.

Den 24-årige har siddet varetægtsfængslet siden anholdelsen, og nu er han altså tiltalt.

- Det er vores opfattelse, at skydevåbnet, som manden købte, skulle bruges til at udføre et terrorangreb enten i Danmark eller i udlandet, udtaler Lise-Lotte Nilas, der er statsadvokat i København.

- Det mislykkedes, fordi han blev anholdt, umiddelbart efter at han have købt våben og ammunition. Derfor har vi nu rejst tiltale for forsøg på terrorisme, siger Lise-Lotte Nilas.

Da manden blev anholdt fortalte operativ chef i PET Flemming Drejer, at han var mistænkt for at planlægge et terrorangreb med militant islamistisk motiv.

Det var også PET og politiets opfattelse, at han handlede på egen hånd. Der er altså ifølge politiet tale om en såkaldt "ensom ulv".

Efterretningsfolk har flere gange fortalt, at de er langt sværere at afsløre, end grupper der planlægger angreb sammen og derfor bliver nødt til at kommunikere om det på en eller anden måde.

Omar El-Hussein, der i 2015 dræbte to personer ved Krudttønden og synagogen i København, var også en "ensom ulv", der gennemførte sit angreb uden at aftale det med andre.

Sagen mod den 24-årige skal behandles ved en nævningeting i Retten på Frederiksberg. Det betyder, at anklagemyndigheden går efter en straf på mindst fire års fængsel.

Desuden mener anklagemyndigheden, at han skal fratages sit danske statsborgerskab og udvises for altid.

Det er endnu ikke afgjort, hvornår sagen kommer for retten.