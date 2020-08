24-årig spritbilist dømt for trafikdrab i Asnæs

Efter at have drukket mindst fem øl, en irsk kaffe og 14 shots på et lokalt værtshus valgte den 24-årige Max Binger at sætte sig bag rattet i sin BMW 523.

På vej hjem til sin egen bopæl trak han bilen over i modsatte vejbane i bunden af en bakketop for at overhale den forankørende.