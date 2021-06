24-årig mand er anholdt for knivstikkeri i Roskilde

Urolighederne fandt sted ved Borgediget og resulterede i, at en 22-årig mand fra Slagelse-området blev stukket i maven og kom alvorligt til skade. Han er i løbet af natten blevet opereret og er uden for livsfare.

En anden 22-årig mand blev ramt i albuen.

Politiet fik anmeldelsen om uroen klokken 01.29.

Det vides ifølge vagtchefen ikke, hvorfor de to 22-årige var ude at gå midt om natten.

Men ifølge vagtchefen kom det til et sammenstød med den formodede gerningsmand og hans kammerat, som havde været i byen.

- To mænd er på vej hjem, og så møder de to mænd, som er ude at gå, og der opstår uorden af uvisse årsager, og så kommer de op at slås. Det er så her, at en gerningsmand trækker en lommekniv og stikker de to andre, siger vagtchef Lars Galasz.

Yderligere efterforskning skal nu afklare, om den anholdte 24-årige, som er fra Ringsted, skal fremstilles i grundlovsforhør lørdag.

En fjerde person, som er kammerat til den 24-årige, vurderes ikke umiddelbart at være involveret i knivstikkeriet, oplyser Lars Galasz.