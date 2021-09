24-årig kendt skyldig i forsøg på terror

En 24-årig mand er ved Retten på Frederiksberg blevet kendt skyldig i forsøg på at begå et terrorangreb i Danmark eller i udlandet.

Senioranklager Marie Petersen fortalte ved sagens start, at det var "kildeoplysninger", som tilbage i begyndelsen af april 2020 fik Politiets Efterretningstjeneste (PET) til at fatte interesse for manden.

Hans telefon blev aflyttet og sporet. Politiet kunne også følge mandens færden på nettet.

Den nu 24-årige mand boede på det tidspunkt delvist i morens lejlighed i Valby. Her foretog efterretningstjenesten hemmelige ransagninger og oprettede rumaflytninger.

På en aflytning kan man høre manden aflægge en troskabsed til Islamisk Stat. Og over sengen i lejligheden hang et sort flag med den islamiske trosbekendelse påtrykt med hvid skrift. Et flag, som bruges af Islamisk Stat.

Via den krypterede chattjeneste Signal etablerede en PET-agent kaldet 474a kontakt til manden. Agenten gav sig ud for at være muslim, og samtalen endte altså i et våbenkøb.

Mandens forsvarer, Rolf Gregersen, gav ved sagens start udtryk for, at PET gik for vidt i brugen af agenter, og at våbenkøbet ikke var kommet i stand, hvis ikke en eller flere agenter fremprovokeret det.

Og PET-agentens skriverier på chatten var da heller ikke alle renset for værdiladede udsagn. Blandt andet skriver 474a på et tidspunkt, hvor samtalen handler om vantro:

- De er islams fjender, og de vil få, som de fortjener. Hvis ikke i dette liv så i Helvede.

Chatten indeholder dog andre udsagn, som belastede den 24-årige. Blandt andet spørger han på et tidspunkt 474a:

- Er det tilladt at bekæmpe vantro i gader, som ikke bærer våben eller kæmper. På caféer for eksempel?

Chatkontakten mundede ud i, at 474a satte den tiltalte i forbindelse med en anden agent kaldet 472a, som kunne skaffe den tiltalte et våben.

Mødet mellem den tiltalte og 472a skulle foregå 30. april 2020 på parkeringspladsen i krydset mellem Blushøjvej og Ny Ellebjergvej i København.

Her blev manden anholdt efter at have fået overdraget pistol og ammunition.

På mandag afgøres det, hvilken straf den 24-årige skal have.