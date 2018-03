24-årig dansker er ved at padle sig over Skagerrak

Danske Casper Steinfath er godt på vej til at skrive sig ind i rekordbøgerne som den første, der krydser Skagerrak på et surfbræt.

- Jeg har det rigtig godt lige nu. For en time siden ramte jeg en mur rent energimæssigt. Jeg følte mig dvask.

- Men da jeg fik at vide, at jeg var halvvejs og pludselig kunne se min destination, fik jeg et vildt kick, fortæller Casper Steinfath ifølge en pressemeddelelse over radioen til sit følgehold.

Steinfath er i løbende radiokontakt med sit team, der befinder sig i en følgebåd bag den 24-årige danskers surfbræt.

Med om bord er Ole Wejse Svarrer, der står for kontakten til pressen. Han fortæller, at rekordforsøget går efter planen, og at både vejr og vind er med danskeren.

- I nat (natten til søndag, red.) var havet frådende og bølgerne ret heftige. Men nu skinner solen fra en skyfri himmel, og der er fuldstændig havblik, lyder det fra Ole Wejse Svarrer.

Casper Steinfath er firedobbelt verdensmester i disciplinen stand up paddling, hvor man står let foroverbøjet på surfbrættet og padler sig frem.

Det er anden gang, han forsøger at krydse Skagerrak. Sidste år gik det i vasken bare 12 kilometer fra målet, da en kuling truede med at blæse ham ud af kurs.

Denne gang er vejrudsigten med ham, og hvis alt går efter planen, vil han nå målet mellem klokken 20 og 24 søndag aften.

Den seneste måned har Steinfath trænet intensivt og stået op klokken tre hver morgen for at vænne kroppen til at padle om natten.

- Det er en vanvittig mental udfordring at stå der helt alene. Man skal virkelig arbejde med sin psyke. Det gør han ved at sætte sig nogle små delmål, fortæller Ole Wejse Svarrer.

At rekordforsøget gennemføres nu og ikke om sommeren, er ingen tilfældighed, siger han.

- Casper er den type, der hele tiden sætter sig nogle vilde mål for at bevise, at man kan meget mere, end man lige går og tror.

- Derfor har han valgt at gøre det nu, hvor det er koldt og mørkt, og hvor udfordringen er større, siger Ole Wejse Svarrer.