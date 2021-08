23-årig kom med evakueringsfly og brød indrejseforbud

Men da manden sidste år blev idømt et forbud mod at rejse ind i Danmark nogensinde igen, blev han mandag fremstillet ved et grundlovsforhør i Københavns Byret.

Her afviste han at tage stilling til sigtelsen om at have overtrådt indrejseforbuddet. Til gengæld forklarede han, at han var kommet til Danmark fra Afghanistan "for at bringe sig selv i sikkerhed".

Han forklarede samtidig, at han stadig har familie i Danmark.

Den 23-årige blev idømt knap fire års fængsel for at have været i besiddelse af et skydevåben. Han har også tilknytning til den forbudte bande Loyal To Familia.

Han fik dommen sidste år, og blev i juli 2021 sendt ud af landet via Tyrkiet.

Ifølge anklagemyndigheden brugte manden sin brors identitet over for politiet. Efterfølgende har han dog bekræftet sin rigtige identitet.

Ved grundlovsforhøret blev han varetægtsfængslet i 24 dage.