23-årig idømt seks års fængsel for drabsforsøg i Kalundborg

Retten i Holbæk har tirsdag idømt en 23-årig mand seks års fængsel for drabsforsøg mod en 27-årig mand i Kalundborg.

Det oplyser retten i en nyhed på sin hjemmeside.

Drabsforsøget skete på åben gade en nat i august sidste år. Her opstod der det, retten kalder "uoverensstemmelser", mellem de to mænd.

Det fremgår ikke, om de to kendte hinanden i forvejen.

Konflikten udviklede sig voldeligt, og den nu 27-årige mand blev stukket 11 gange med en kniv. Han blev efterfølgende bragt til hospitalet med "alvorlige skader", skriver retten.

Særligt et stik i halspulsåren bragte den 27-årige mand i "akut livsfare", vurderede nævningetinget på baggrund af retsmedicinske oplysninger, der blev lagt frem under retssagen.

Under retssagen har den 23-årige mand erkendt sig skyldig i vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Men han har nægtet sig skyldig i drabsforsøg.

Seks års fængsel for drabsforsøg er det klare udgangspunkt ved strafudmåling for drabsforsøg. Retten fandt således ikke, at der var grund til at fravige dette.

Retten har ikke oplyst navnet på den dømte.

Den 23-årige mand har anket dommen for at blive frifundet for drabsforsøg.