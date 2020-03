23-årig er sigtet for at køre mand ihjel med vilje

I weekenden blev en 24-årig mand fundet død i en lejlighed i Søborg ved København, og Københavns Politi sigter nu en 23-årig mand for at have dræbt ham.

Politiet mener, at den 23-årige med vilje påkørte den 24-årige på et stisystem ved Vestvolden nær Frederikssundsvej i Husum natten til lørdag.