22-årig varetægtsfængslet for overfald med neglesaks

En 22-årig mand er onsdag blevet varetægtsfængslet i tre uger for grov vold efter et overfald med en neglesaks ved Christiania.

Det viste sig, at han var blevet stukket flere gange i overkroppen, og han blev bragt til Rigshospitalet.

Politiet fandt frem til den 22-årige mistænkte, og onsdag blev han fremstillet i et grundlovsforhør i Dommervagten i København.

Her kom det frem, at offeret var blevet stukket to gange i ryggen og to gange på venstre side af overkroppen med en neglesaks.

Den 22-årige nægter sig skyldig i overfaldet.