22-årig døde af vold: Politi har identificeret mistænkte

Politiet opfordrer de to til at melde sig selv inden onsdag klokken 18. Gør de ikke det, bliver de efterlyst med navn og billede.

To formodede gerningsmænd bag et dødeligt overfald i Horsens lørdag er identificeret. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Politiet er via efterforskningen nu bekendt med identiteten på begge gerningsmænd. Såfremt de ikke melder sig selv i dag, onsdag den 24. april 2019, inden klokken 18.00, vil politiet efterlyse dem offentligt med navn og billede, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi Lars Peter Madsen er efterforsker på sagen.

Ifølge ham er det lykkedes dem at finde frem til de mistænkte gennem en kombination af teknisk efterforskning og vidneafhøringer.

Hvilken form for teknisk efterforskning, der er tale om, ønsker han ikke at uddybe. Han ønsker heller ikke at oplyse de mistænktes alder.

Selv om de to formodede gerningsmænd kun har en frist på en god håndfuld timer til at melde sig, inden deres identitet afsløres, er Lars Peter Madsen sikker på, at beskeden når dem.

- De ved godt, at de er eftersøgt.

- Derudover har vi en stærk formodning om, at nogle ved, hvem de er, og at de nok skal rette henvendelse til dem, siger vicepolitiinspektøren.

Hvad relationen mellem de to eftersøgte personer og den nu afdøde 22-årige mand var, ønsker han ikke at sige. Det er også for tidligt at snakke om motiv, mener Lars Peter Madsen.

- Vi skal tale med dem først, siger han.

De to personer menes altså at have sparket og slået en 22-årig mand, som endte med at få blødninger i hjernen. Tirsdag afgik han ved døden.

Voldsepisoden fandt sted i et grønt område i Horsens lørdag.