21.000 mystiske pakker med frø skal destrueres

- Vi har vist fået samlet 16 flyttekasser, så når høringsperioden er overstået, og vi er sikre på, at vi har fået det hele med, så kører vi dem til forbrændingen, siger Kristine Riskær, der er enhedschef i Landbrugsstyrelsen.

Ifølge Landbrugsstyrelsen er det formentlig et "brushing scam", der ligger bag de mange forsendelser.

Det går ud på, at en virksomhed kunstigt øger sine salgstal ved at sende et stort antal pakker afsted til meget lave omkostninger. Modtagerne vil typisk være tilfældige.

- Virksomhederne øger deres salgstal, og så kan de give sig selv en falsk anmeldelse på for eksempel Trustpilot, så de fremstår bedre, siger Kristine Riskær.

Pakkerne med frøene er på cirka to til fem gram, og de har alle det til fælles, at de mangler et plantesundhedscertifikat.

Sådan et certifikat skal frø have, hvis de kommer fra et land udenfor EU. Det er for at sikre, at der ikke bliver importeret invasive arter, GMO-afgrøder eller frø med alvorlige frø-bårne sygdomme.

Det skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Under normale omstændigheder ville Landbrugsstyrelsen henvende sig skrifteligt til hver enkelt borger, der har fået konfiskeret en pakke med frø.

Men grundet den store mængde af pakker, og at Landbrugsstyrelsen vurderer at de aldrig er blevet bestilt, forlænger de i stedet normale høringsperioden fra to til otte uger.

Dermed kan borgere, der faktisk har bestilt frø, som er tilbageholdt, gøre krav på dem. Og resten slipper for nogensinde at opdage, at der var sendt en pakke til dem.

- Hvis der er nogen, som har bestilt frø, skal de henvende sig til os, så vil vi tage en snak om det og bede om at få et officielt sundhedscertifikat. For ellers kan man ikke, få dem udleveret, siger Kristine Riskær.