21-årig slipper alligevel ikke for fængsling i narkosag

En 21-årig mand slap i sidste uge for varetægtsfængsling i Københavns Byret, efter at politiet afslørede en større jointfabrik på Christiania.

Lørdag vil den 21-årige igen blive fremstillet i et grundlovsforhør i byretten, som atter skal tage stilling til fængsling.

Det var onsdag i sidste uge, at politiet ryddede jointfabrikken, og dagen efter blev tre mænd fremstillet i et grundlovsforhør. To mænd på henholdsvis 26 og 23 år blev fængslet i 13 dage, mens den 21-årige altså blev løsladt.

Anklageren kærede dog løsladelsen af den 21-årige, og landsretten mente, at det var forkert at løslade manden. Derfor kunne politiet anholde manden fredag klokken 11.15 på hans bopæl.

Ved rydningen af fabrikken, der var indrettet i en bunker i volden bag Genbrugshallen, gjorde politiet flere fund.

Blandt andet 1875 almindelige og 291 store joints, der tilsammen indeholdt godt 2,5 kilo hash. Desuden fandt man godt 1,7 kilo cannabisprodukter og 1,3 kilo tobak til at blande dem op med.

I fabrikken lå desuden låg til både store og små jointrør, der ifølge politiet skulle bruges til at producere yderligere 35.470 joints med i alt 57,5 kilo hash.

Ved det første grundlovsforhør torsdag i sidste uge erkendte den 26-årige at have fremstillet joints, men nægtede, at det skulle være i det omfang, som politiet mener. Desuden afviste han, at de to andre skulle have deltaget.

Den 23-årige og den 21-årige har begge nægtet sig skyldige.