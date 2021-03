21-årig nægter drabsforsøg - skulle bare købe hash

En aftenkøretur for at købe noget hash endte med et års varetægtsfængsling, uskyldigt tiltalt for at forsøge at dræbe en 17-årig dreng.

Han nægter sig skyldig i alle sagens forhold.

Den 21. januar sidste år blev der omkring klokken 22.45 fra to biler affyret flere skud mod fire andre biler på Karlemosevej i Køge.

Ved skyderiet blev den 17-årige dreng ramt i ryggen og var i livsfare. I dag har han det dog fint, og han skal senere vidne i sagen.

Ifølge anklagemyndigheden var der tale om et opgør mellem de to bander Ellemarken og Brothas i Køge, og de fire tiltalte skal have støttet eller være tilknyttet Ellemarken.

- Jeg er slet ikke bandemedlem, de har ikke gjort mig noget, svarer den 21-årige tiltalte, da anklageren spørger til banderelationen.

I sin forklaring tirsdag fortæller den tiltalte, at han og den jævnaldrende tiltalte, som er hans barndomsven, havde opholdt sig på den lokale tankstation.

Her mødte de en halv times tid før skudepisoden - omkring klokken 22.10 - de to andre tiltalte i sagen. Dette er bekræftet af videoovervågning fra stedet.

Dog fortæller den tiltalte, at de satte den 20-årige og 28-årige af cirka 20 meter længere henne ad vejen, men han ved ikke, om de har sat sig ind i en ny bil.

De to 21-årige fortsatte ind i Karlemoseparken, hvor skyderiet fandt sted, da de skulle ind for at købe hash.

Men da de drejede ind på vejen holdt tre-fire biler ved vejen. Det fandt den tiltalte mistænkeligt, og han gik i panik, da han lider af angst og PTSD.

- Jeg panikker og råber: "Kør, kør, kør", efter at jeg ser de tre-fire biler, siger han.

Derefter laver de to venner en U-vending og kører ud fra Karlemoseparken igen, forklarer den tiltalte.

Ud over tiltalen om drabsforsøg er de alle fire tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse.

Derudover er den anden 21-årige tiltalt for besiddelse af euforiserende stoffer. Anklagemyndigheden vil have, at han udvises, hvis han kendes skyldig.

Ydermere er den 20-årige tiltalt for at have overfaldet en fængselsbetjent ved et retsmøde i Østre Landsret. Har skal han blandt andet have sagt: "Jeg knepper din ludermor" og "Send de andre ud, så jeg kan smadre dit hoved".

Sagen forventes afsluttet den 4. maj.