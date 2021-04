21-årig kørte femårig ihjel og stak af: Så ikke ofre

Sådan lyder mandens forklaring mandag i Retten på Frederiksberg, hvor han er tiltalt for uagtsomt manddrab ved særligt skærpende omstændigheder.

- Idet jeg stiger ud, lægger jeg ikke mærke til det. Jeg leder lidt efter min telefon. Jeg troede, at den var gledet under sædet. Jeg vidste, at jeg skulle væk derfra og ikke lade min telefon være der, siger han.

Han ville flygte, fordi han var efterlyst af Kriminalforsorgen og ikke ville tages af politiet. Han har også forklaret, at han ikke ville være flygtet, hvis han vidste, at nogen var kommet til skade.

Han forklarer, at han ramte ind i muren, fordi han ville undvige flere biler, som han havde overset på Peter Bangs Vej.

Efter ulykken var han omtåget, fortæller han, og der stod hurtigt ti mennesker omkring bilen.

- De fleste kiggede på mig, da jeg steg ud af bilen. Jeg havde ikke rigtigt samtaler med nogen, siger han i retten.

Han fik ikke sin telefon med sig. Den fandt politiet dog, da de ankom. Men da var den 21-årige forsvundet. Han blev efterlyst med navn og foto om aftenen, anholdt dagen efter og har siden siddet fængslet.

Den 21-årige havde ikke noget kørekort, og ifølge anklagemyndigheden var han påvirket af både kokain og lattergas.

Politiet fandt en beholder til lattergas ved siden af bilen, som han var kørt i. På beholderen var et match med den unge mands DNA. Han erkender også at have taget lattergas tidligere på dagen.

- Jeg havde taget den tidligere. Så havde jeg taget den med for at smide den ud, siger den 21-årige, som fortæller, at virkningen fra lattergassen aftager efter et halvt til et minut.

Den tiltalte nægter dog at have været påvirket ved ulykken.

Anklageren vil vide, om han har prøvet at få blackout af lattergas.

- Nej, ikke blackout, men noget med mine ben - at miste følsomheden.

- Det er jo en interessant oplysning, siger Kristian Kirk og spørger, om den 21-årige mener, at det kan have haft betydning for ulykken.

- Nej, siger han og forklarer, at det er lang tid siden, at det er sket.

Han nægter også at have været påvirket af kokain ved ulykken, men forklarer, at han tog lidt kokain efter ulykken og inden anholdelsen.

Den 21-årige er også tiltalt for en anden ulykke, der fandt sted 19. januar 2019, hvor to blev alvorligt kvæstet. Her var han ifølge anklagemyndigheden påvirket af spiritus.

Den 21-årige erkender at have ført bilen, men er uenig i anklagemyndighedens udlægning af forløbet.

Retssagen er sat til at vare otte dage.