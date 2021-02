21-årig får ni års fængsel for dødsvold og ildspåsættelse

Den unge tysker var tiltalt for at have dræbt den 61-årige Cai Lennart Henriksen i hans hjem på Bytoften i Blåvand den 28. maj 2019.

Cai Lennart Henriksen fik flere kraftige slag i hovedet med en stump genstand, hvorefter gerningsmanden smed liget i en swimmingpool.

Anklagemyndigheden ville have Strutz-Kunath dømt for drab. Men hverken byretten eller landsretten fandt, at han havde forsæt til at slå den 61-årige ihjel.

Han blev dog dømt for vold med døden til følge og usømmelig omgang med lig.

Efter det dødelige overfald blev der sat ild til huset, hvor Cai Lennart Henriksens samlever, den 85-årige Else Nielsen, lå og sov. Hun døde af kulilteforgiftning.

Derfor ville anklagemyndigheden have den 21-årige dømt for mordbrand. Men hverken by- eller landsret mente, at han var klar over, at der var nogen i huset. Derfor blev han "kun" dømt for ildspåsættelse.

Vidner har under sagen fortalt, at Cai Lennart Henriksen efter at have lukket Restaurant Perlen, som han ejede sammen med Else Nielsen, tog på Lises Pub om aftenen 27. maj 2019.

Her mødte han den 20-årige tysker, som han inviterede med hjem til sin swimmingpool, da pubben lukkede, har JydskeVestkysten tidligere skrevet.

Det var ifølge flere vidner almindeligt kendt, at den 61-årige var biseksuel.

Byretten fandt, at der indledningsvist var optakt til noget seksuelt, som var frivilligt, men at det udviklede sig til noget grænseoverskridende, som Strutz-Kunath sent fik stoppet på grund af hash og alkohol, skrev jv.dk.

Udover de ni års fængsel blev Ricardo Strutz-Kunath udvist af Danmark for bestandigt.

- Alt i alt er jeg godt tilfreds med, at landsretten stadfæstede byrettens dom, og min klient ser frem til at komme hjem til Tyskland og afsone dommen, siger mandens forsvarer, advokat Mette Grith Stage.