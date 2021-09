21-årig er anholdt efter drab på syrisk mand på Nørrebro

En 21-årig mand er anholdt i forbindelse med drabet på en syrisk mand på Indre Nørrebro i København.

Det oplyser vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Bjarke Dalsgaard.

Den unge mand blev anholdt onsdag aften. Han sigtes for drab og fremstilles i grundlovsforhør torsdag.

Vicepolitiinspektøren kan ikke sige meget mere i øjeblikket, fordi sagen fortsat efterforskes.

- Under den intensive efterforskning i går kom der nogle spor frem, blandt andet tekniske spor. Det gør, at vi til sammen mener, vi har et grundlag for fremstillingen, siger han.

Onsdag udsendte politiet et signalement af den dræbte i håbet om, at vidner havde set knivstikkeriet eller set noget i området. Politiet vil fortsat meget gerne høre fra vidner.

- Vi er stadigvæk på begynderstadiet i forhold til vidneforklaringer. Vi har ikke fået et klart billede via vidner endnu, så vi er stadig meget interesseret i at høre fra vidner, siger Bjarke Dalsgaard.

Det er fortsat uvist, om politiet mener, der kan være flere gerningsmænd, ligesom det er uvist, om politiet har en teori om motivet bag drabet. Politiet kan heller ikke fortælle, om gerningsvåbnet er fundet.

Det var tirsdag aften, at en 26-årig syrisk statsborger blev stukket ned på Nørrebro ved Hans Tavsens Gade og efterfølgende afgik ved døden. Han fik flere knivstik.

Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet klokken 22.58. En forbipasserende havde set den 26-årige ligge på fortovet, fortalte vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard onsdag.

Det blev konstateret, at den 26-årige mand var i kritisk tilstand. Han kom efterfølgende til behandling på hospitalet, hvor hans liv ikke stod til at redde.

Onsdag havde politiet endnu ikke fået fat i de pårørende til den 26-årige, der er fra Syrien, men har boet i Danmark i ti år. Som indrejst står det ikke altid i registrene, hvem der er forældre og søskende, fortalte vicepolitiinspektøren.

Nu har politiet dog fundet frem til et familiemedlem.

- Vi har fået fat på et familiemedlem, som så underretter videre ud af landet. Vi har slet ikke styr på alle pårørende, siger Bjarke Dalsgaard.

Grundlovsforhøret, hvor den 21-årige skal fremstilles, er planlagt til klokken 13, men ifølge vicepolitiinspektøren kan det ende med at blive senere på dagen.

Der vil desuden blive begæret fremstilling for lukkede døre af hensyn til efterforskningen, skriver politiet på Twitter.