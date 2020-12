21-årig dansker i London: Indstiller mig på at holde jul alene

Og det får konsekvenser for de danskere, der bor i Storbritannien, og som de kommende dage ville rejse hjem til Danmark for at fejre jul.

Frygten for en ny og mere smitsom mutation af coronavirus har fået Danmark til at lukke ned for fly fra Storbritannien i foreløbig 48 timer.

En af dem er 21-årige Anton Kinly, der er i praktik hos et advokatfirma i London, som nu indstiller sig på at holde jul alene i sin lejlighed i den britiske hovedstad.

Han har en flybillet hjem til Danmark 23. december, som han ikke forventer, at han får mulighed for at bruge.

- Lige nu ser det meget sort ud med at komme hjem til jul. Der er lukket ned for fly i 48 timer, men jeg har svært ved at se, hvordan situationen skulle ændre sig inden lillejuleaften, siger han.

- Så jeg forsøger at affinde mig med, at jeg kommer til at holde jul alene i lejligheden og med min familie på Facetime.

Han kalder sin situation og uvisheden om indrejseforbuddet "meget frustrerende".

- Men man bliver jo nødt til at tage det i udstrakt arm og se, om man bare kan få en smule godt ud af julen.

Den nye virusvariant har spredt sig hurtigt i London og det sydøstlige England. Det kan ifølge sundhedsmyndighederne gøre det sværere at kontrollere smitten.

Ifølge britiske eksperter er den nye mutation omkring 70 procent mere smitsom end det mere almindelige coronavirus.

Den britiske regering har skærpet restriktionerne i regionen i et forsøg på at begrænse smittespredningen.

Det betyder blandt andet, at indbyggere i London og det sydøstlige hjørne af England ikke må holde jul med andre end dem, de bor sammen med. Alle ikke-essentielle forretninger er lukket.

Anton Kinly beskriver stemningen i London som meget surrealistisk.

- Det er meget anderledes end i Danmark, man må ikke mødes med folk, som man ikke bor sammen med, siger han.

- Metroen er stort set tom, gaderne er tomme, butikkerne og restauranterne er lukkede. Det er ikke noget, man normalt ser, i en af verdens største byer.

Han ser frem til at rejse hjem til Danmark og besøge sin familie, så snart han får mulighed for det igen.