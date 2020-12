21-årig alvorligt kvæstet efter at altangelænder gav efter

En 21-årig mand er lørdag eftermiddag kommet alvorligt til skade, efter at han faldt cirka ti meter ned fra en altan i Aalborg. Det skriver Ekstra Bladet.

Nordjyllands Politi oplyser til avisen, at de foreløbige undersøgelser tyder på, at ulykken skete, fordi et gelænder rev sig løs. Den unge mand faldt fra tredje sals højde ned i en flisebelagt baggård.